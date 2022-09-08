Киев ввел санкции против 606 российских политиков Зеленский сообщил о введении санкций против 606 российских политиков

Фото: Hennadii Minchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Киев ввел санкции против 606 российских политиков. Об этом он заявил в своем вечернем обращении в Telegram-канале.

По его словам, под санкции попали члены Совбеза России, Совета Федерации, а также депутаты Госдумы.

Сегодня принято важное решение СНБО Украины: применены санкции к 606 физическим лицам, которые относятся к руководящей верхушке России. 28 членов Совета безопасности России, 154 члена Совета Федерации [Федерального собрания] России, 424 депутата Госдумы [Федерального собрания] России, — сказал Зеленский.

Украинский лидер отметил, что в отношении указанных лиц уже приняты меры дипломатического, юридического и политического характера. Однако, он не уточнил, в чем заключаются эти меры. Список попавших под санкции политиков также не приводится.

Ранее МИД России в качестве ответной меры объявил персонами нон грата высших военных руководителей Евросоюза. Ограничения коснулись и высокопоставленных сотрудников силовых ведомств, а также представителей европейских организаций в сфере производства вооружений и военной техники, которые задействованы в поставках арсенала на Украину.