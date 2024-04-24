Киев ведет разбор провального покушения на экс-подполковника СБУ Прозоров заявил о взысканиях и разборах в СБУ после неудачного покушения на него

Фото: СБУ

Киевские власти ведут разбирательства внутри Службы безопасности Украины (СБУ) после неудачного покушения на экс-подполковника ведомства Василия Прозорова. О взысканиях на фоне провального теракта он лично рассказал РИА Новости.

Вместо плюшек и наград там сыплются взыскания. Негативное отношение руководства. Ну засветились плюс не довели задачу до конца, — уточнил Прозоров.

Как напомнил экс-сотрудник СБУ, при покушении пострадали другие люди. Руководство украинского ведомство также недовольно возникшим негативным резонансом после теракта, добавил он.

Как ни крути, все равно теракт — это теракт. Пострадали же и другие люди. Плюс так криво исполнили. То есть, ну можно сказать, провальная операция, — заявил Прозоров, подчеркнув, что в покушении явно прослеживается украинский след.

Подрыв машины Прозорова произошел на севере Москвы 12 апреля. Федеральная служба безопасности также допросила курьера, который привез компоненты для изготовления бомбы. Он утверждал, что получил груз от представителя транспортной компании 6 апреля, посылку забрали на следующий день.

Позже сотрудники Федеральной службы безопасности задержали в Луганске третьего соучастника покушения на Прозорова. Им оказался гражданин Украины 1995 года рождения. По данным ведомства, задержанный вел видеонаблюдение по адресу проживания цели по указанию агента СБУ Хрестиной Ярославы.