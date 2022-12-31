Киев утвердил новый порядок военного учета призывников

Фото: Ministry of Defense of Ukraine

Кабмин Украины утвердил новый порядок военного учета призывников, военнообязанных и резервистов, сообщил представитель украинского правительства в Верховной раде Тарас Мельничук. Ранее депутаты местного парламента продлили срок военного положения и всеобщей мобилизации по указу президента Владимира Зеленского до 19 февраля 2023 года. Выезд мужчин за пределы страны, которые входят в возрастную категорию от 18 до 60 лет, запрещен, передает «УНН».

Утвержден новый порядок организации и ведения военного учета призывников, военнообязанных и резервистов, — процитировали Мельничука в агентстве.

По словам депутата, новые правила предусматривают ведение военного учета призывников, военнообязанных и резервистов госорганами, предприятиями и другими организациями по списками персонального учета.

Представители силовых структур в Херсонской области ранее сообщили, что в русскоязычных областях Украины идет поголовная мобилизация. О ее проведении распорядился офис президента Владимира Зеленского, при этом западные регионы почти не затрагиваются. Срок действия военного положения и всеобщей мобилизации на Украине продлен до 19 февраля 2023 года.