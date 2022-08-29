В Киеве заявили, что Украину устроит только вступление в НАТО Вице-премьер Украины Стефанишина: Киев устроит только вступление в НАТО

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Украине уже недостаточно плана действий по получению членства (ПДЧ) в НАТО, Киев устроит только вступление в Альянс, заявила вице-премьер Украины по вопросам европейской и евро-атлантической интеграции Ольга Стефанишина в интервью «Европейской правде». По ее словам, это было возможно до 24 февраля 2022 года.

Если бы Украине предложили ПДЧ до 24 февраля, мы были бы максимально удовлетворены этим решением, счастливы и считали бы, что мы выполнили требование нашей конституции, и это единственно правильное решение. Сегодня предложение ПДЧ в рамках НАТО будет равнозначно решению Бухарестского саммита 2008 года... То есть только членство, — заявила Стефанишина.

Ранее глава НАТО Йенс Столтетнберг заявил, что положение дел в Европе является самым опасным со времен Второй мировой войны, а конфликт на Украине может перерасти в большую войну между Россией и НАТО, чего Альянс желает не допустить. По его словам, из-за этого входящие в НАТО государства помогают Украине оружием, деньгами и оборудованием, но не отправляют солдат на территорию страны. Он добавил, что происходящее на Украине ужасно, но в случае столкновения России с НАТО будет еще хуже.

Ранее стало известно, что в аэропорту Северодонецка в 2021 году Киев начал строительство базы НАТО, заявил перешедший на сторону Луганской Народной Республики (ЛНР) бывший замруководителя Старобельской окружной прокуратуры Луганской области Владимир Кононов. По его словам, все проезды к объекту были закрыты и охранялись солдатами ВСУ.