Киев: Украина договорилась о получении 15 млн доз вакцины от COVID-19

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Глава Минздрава Украины Максим Степанов в ходе поездки в Индию посетил крупнейший завод по производству вакцин в стране и провёл переговоры об увеличении поставок американской вакцины от COVID-19 NovaVax на 5 млн доз. В итоге предприятие в США передаст Киеву 15 млн доз. Начало перевозок запланировано на июль 2021 года.

Нам важно обеспечить украинский [народ] качественной вакциной, поэтому во время переговоров нам подтвердили возможность увеличения поставок вакцин против COVID-19 производства NovaVax ещё на 5 млн доз. Утвердим эту договорённость подписанием договора. Теперь общее количество вакцин компании NovaVax, которую мы ожидаем в Украине, будет составлять 15 млн доз, — цитирует чиновника официальный сайт ведомства.

Кроме того, индийские власти направили Украине 500 тысяч доз вакцины от коронавируса Covishield, которая производится на базе препарата AstraZeneca. Степанов добавил, что в настоящее время препарат транспортируется в Мумбай, далее груз будет доставляться самолётом через Стамбул. При транспортировке, по словам Степанова, будут соблюдены температурные и иные требования.

Ранее Степанов заявил о корректировке сроков поставок вакцины американской компании Pfizer и немецкой BioNTech для реализации программы массовой вакцинации населения страны. Первые партии американского препарата, пообещал министр, прибудут в страну в конце февраля, писал NEWS.ru.