Киев удалил пост в Twitter в поддержку Джонсона

Фото: Martyn Wheatley/Keystone Press Agency/Global Look Press

Борис Джонсон

Официальный Twitter-аккаунт Украины удалил свой вчерашний твит в поддержку бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона на фоне предположений, что тот может вернуться на этот пост, передает РИА Новости. До этого там был опубликован видоизмененный постер сериала «Лучше звоните Солу», на котором изображен один из главных героев картины, адвокат Сол Гудман, держащий в руках нечто, похожее на маску с лицом Джонсона. Надпись на картинке при этом гласит: «Лучше звоните Борису».

Глава Лейбористской партии Кир Стармер при этом заявил, что видел твит и был удивлен им. Согласно опросам оппозиционные лейбористы могут выиграть парламентские выборы с огромным отрывом, если они будут назначены.

20 октября премьер министр Британии Лиз Трасс сообщила, что уходит в отставку с постов лидера Консервативной партии и премьер-министра Великобритании. Она будет исполнять обязанности премьера до избрания преемника. По данным СМИ, правление Трасс станет самым коротким в британской истории. Она пробыла на посту 45 дней.

Позднее СМИ сообщили, что Джонсон собирается вновь бороться за кресло премьер-министра и председателя Консервативной партии. Также основными претендентами на этот пост являются экс-глава Минфина королевства и главный конкурент Трасс на прошлых выборах Риши Сунак, а также лидер палаты общин парламента Пенни Мордонт.