Киев потребовал от испанского канала исправить карту с российским Крымом

https://static.news.ru/photo/5da18d76-afe3-11ea-ac38-fa163e074e61_660.jpg Фото: Oleksiy Maksymenko/Global Look Press

Украинское посольство в Испании потребовало от местной телекомпании RTVE внести исправления в карту, на которой Крым обозначен как российская территория. Об этом сообщила замглавы МИД Украины Эмине Джеппар.

Она пояснила, что речь идёт об инфографике о распространении коронавируса, опубликованной телекомпанией. Согласно ей, Крым не относится к украинской территории.

Такие явления недопустимы, — подчеркнула Джеппар в Facebook.

Она добавила, что требование об исправлении карты было направлено также во внешнеполитическое ведомство Испании.

Крым вошёл в состав РФ в марте 2014 года, по итогам референдума, который был проведён на полуострове после госпереворота на Украине. За воссоединение с Россией проголосовали более 96% избирателей.

Украинские власти итогов референдума не признают. Периодически Киев предъявляет претензии другим странам по поводу обозначения Крыма на картах как российской территории. Кроме того, Озвучиваются различные планы по возвращению полуострова в состав Украины. В этом Киев поддерживают ряд западных стран.

Как ранее писал NEWS.ru, госсекретарь США Майк Помпео заявил, что российские власти применяют уголовное наказание к крымчанам призывного возраста, отказывающихся служить в ВС РФ. По его словам, «неправомерно задержанные» должны быть освобождены, «притеснение» людей, выступающих против «оккупации» Крыма — прекращено, а контроль над полуостровом — возвращён Украине.