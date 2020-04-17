Киев стал городом с самым загрязнённым воздухом в мире

Столица Украины возглавила рейтинг городов с самым высоким уровнем загрязнения воздуха по индексу QIAir.
Сейчас индекс загрязнения воздуха в Киеве
Как писал NEWS.ru ранее, управление по вопросам гражданской защиты Киевской горгосадминистрации предупредило жителей Киева о необходимости соблюдать меры безопасности в связи с разнесёнными ветром продуктами горения после пожара рядом с Чернобыльской АЭС. В Киевской городской государственной администрации подчеркнули, что радиационный фон в городе находится в пределах нормы.
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