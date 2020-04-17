Киев стал городом с самым загрязнённым воздухом в мире

https://static.news.ru/photo/2b7f4fd6-804f-11ea-ae8e-fa163e074e61_660.jpg Фото: andy_iev/twitter.com

Столица Украины возглавила рейтинг городов с самым высоким уровнем загрязнения воздуха по индексу QIAir.

Сейчас индекс загрязнения воздуха в Киеве составляет 380 пунктов, а в некоторых районах города индекс загрязнения находится на отметке «опасно». Для сравнения, индекс загрязнения воздуха в китайском городе Чэнду, занимающем вторую строчку рейтинга, составляет 176 пунктов. Сложная экологическая ситуация сложилась в украинской столице из-за задымления в связи с пожарами в Чернобыльской зоне.

Как писал NEWS.ru ранее, управление по вопросам гражданской защиты Киевской горгосадминистрации предупредило жителей Киева о необходимости соблюдать меры безопасности в связи с разнесёнными ветром продуктами горения после пожара рядом с Чернобыльской АЭС. В Киевской городской государственной администрации подчеркнули, что радиационный фон в городе находится в пределах нормы.