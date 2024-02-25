Киев сообщил, попадало ли в ЕС оружие с Украины Глава МВД Украины: за два года оружие от нас ни разу не попадало в Европу

Фото: МО Украины

За два года боевых действий на Украине оружие с ее территории ни разу не попадало в Европу через границу, заявил министр внутренних дел страны Игорь Клименко, передает телеканал «Рада». Он также высказался о необходимости интегрировать рубежи Украины с европейскими государствами.

У нас еще есть границы, которые необходимо будет интегрировать и со странами Европейского союза. Можно сказать, что ни одна единица оружия на сегодняшний день за два года <...> не пересекла границу Украины с Европейским союзом, — сказал Клименко.

До этого президент России Владимир Путин заявлял о распространении по миру вооружения, которое продает Украина. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев утверждал, что натовское оружие, отправленное ВСУ, активно применяется в Израиле.

Военный эксперт Василий Дандыкин предположил, что украинские власти могли перепродать ПТРК «Джавелин» и стрелковое оружие террористическим организациям. Глава офиса украинского президента Андрей Ермак называл подобные утверждения «очередным российским фейком».

Теперь же стало известно, что военно-промышленный комплекс Евросоюза сталкивается с серьезными проблемами в вопросе наращивания производства вооружения для удовлетворения потребностей армии Украины. По оценке журналистов, выход на необходимые объемы производства может быть достигнут «слишком поздно» для Киева, если Вашингтон не предоставит военную помощь.