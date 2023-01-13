Киев сообщил об обнаружении в плену 23 считавшихся погибшими украинцах Омбудсмен Лубинец: 23 считавшихся погибшими украинца находились в российском плену

Фото: Alexander Rekun/Global Look Press

В российском плену были найдены 23 украинца, которых в Киеве считали погибшими. Об этом в своем Telegram-канале написал уполномоченный по правам человека на Украине Дмитрий Лубинец по итогам двух раундов переговоров с российской коллегой Татьяной Москальковой. Он отметил, что прорыва в переговорах нет, но «пошла техническая работа».

Впервые российская сторона поехала с предложениями, которые предварительно мы обсуждали. <...> Обмениваемся списками, информацией. Насчет пропавших без вести мы прорабатываем отдельно. Есть уже случаи, где наши граждане и герои, считавшиеся погибшими, российская сторона подтвердила живыми — 23 наших парня, — написал омбудсмен.

Он также сообщил, что украинская сторона предоставила список находящихся в плену с 2014 года, он насчитывает 158 человек, большинство из которых «представители крымско-татарского народа». По словам Лубинца, Россия впервые согласилась принять такой список и после его проработки сообщить, где находятся указанные там люди и в каком они состоянии. Также стороны обсудили варианты возвращения этих пленных.

Позже Лубинец сообщил о третьем раунде переговоров.

Переговоры проходят в Анкаре, посредником выступает турецкий омбудсмен Шереф Малкоч. Первая встреча прошла 11 января. После нее Татьяна Москалькова сообщала о том, что были найдены более 20 российских военнослужащих, пропавших без вести на Украине. Некоторых уже удалось вернуть на родину.

В ходе второй встречи Москалькова попросила коллегу помочь гражданам Украины, желающим приехать к родным в Россию. Также она подчеркнула, что на переговорах звучали «очень важные слова о необходимости прекращения огня».

Ранее сообщалось, что омбудсмен Украины Дмитрий Лубинец передал уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой письма для родственников российских пленных. Она привезет их с собой из Анкары.