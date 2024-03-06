Киев решил ограничить торговлю с Евросоюзом Качка: Киев решил ограничить торговлю с ЕС для решения спора с Польшей

Украинские власти согласились принять ограничения на торговлю с Евросоюзом с целью урегулировать политические распри с Польшей, заявил газете Financial Times министр торговли Украины Тарас Качка. Он уточнил, что Киев согласен за новые ограничения на импорт украинской сельхозпродукции, при этом он призвал Евросоюз запретить импорт зерна из России. Министр считает, что проблемы польским фермерам создает не Киев, а Москва.

Украина готова принять ограничения на свою торговлю с ЕС, чтобы разрядить острый политический спор с Польшей, — приводит издание слова Качки.

Он пояснил, что Киев приветствует предложенные Брюсселем новые меры по вступлению в силу ограничений на импорт яиц, мяса птицы и сахара, начиная с июня, и закрытию рынков отдельных стран для украинского зерна.

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Варшава ведет переговоры с Украиной о временном полном закрытии границы для товаров. Eврокомиссар по сельскому хозяйству Януш Войцеховский отмечал, что Украина должна понять положение европейских фермеров.

В феврале польские аграрии высыпали 160 тонн украинского зерна из вагонов железнодорожного состава, следовавшего в порт польского города Гданьск. Подобные акции польских фермеров, протестующих против поставок сельхозпродукции с Украины, происходят не впервые. 20 февраля фермеры высыпали зерна кукурузы из вагонов близ КПП «Медыка — Шегини». Груз предназначался Германии.