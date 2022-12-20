Киев собрался выйти из соглашения по трудовой миграции с РФ и Белоруссией Правительство Украины одобрило выход из соглашения по трудовой миграции с Россией и Белоруссией

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Правительство Украины одобрило проект закона о прекращении действия соглашения с Россией и Белоруссией по трудовой миграции, сообщил представитель украинского правительства в Верховной раде Тарас Мельничук в своем Telegram-канале. Законопроект предлагает прекратить действие соответствующего соглашения о сотрудничестве и протокола к нему в отношениях Украины с РФ и РБ.

Одобрен проект закона «О приостановке в отношениях Украины с Российской Федерацией и Республикой Беларусь действия Соглашения о сотрудничестве в области трудовой миграции и социальной защиты трудящихся-мигрантов» и Протокола о внесении изменений и дополнений в Соглашение о сотрудничестве в области трудовой миграции и социальной защиты трудящихся-мигрантов от 15 апреля 1994, — написал Мельничук.

Сегодня днем было прекращено действие соглашения между Россией и Украиной о взаимном признании и эквивалентности документов об образовании и ученых званиях. Соответствующее сообщение поступило от Министерства иностранных дел РФ.

В августе правительство Украины прекратило действие соглашения с Москвой о научно-техническом и экономическом сотрудничестве в области атомной энергетики. Документ действовал на протяжении почти 30 лет. До этого Киев разорвал соглашение с Москвой по обеспечению параллельной работы энергосистем.