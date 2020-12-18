Киев решил засудить сам себя: Суд в Гааге принял иск о Крыме и Донбассе

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Международный уголовный суд в Гааге принял к рассмотрению дело о Крыме и самопровозглашённых республиках на Украине.

Сначала первые лица украинского государства с ликованием приняли эту новость, отмечая, что «справедливость скоро восторжествует», а «российские преступники предстанут перед судом».

Однако эйфория длилась недолго. После внимательного прочтения определения прокурора Игорь Луценко, бывший боевик военного подразделения «Азов», отметил, что приговор гаагского суда может затронуть «добровольцев и мобилизованных», принимавших участие в боевых действиях в Донбассе, передаёт портал runews24.ru.

Он отметил, что Россия в этом случае не понесёт никакой ответственности, так как «не признаёт и близко юрисдикцию Международного уголовного суда».

Кем тогда будет заниматься суд? Правильно, нами, — написал Луценко в Facebook.

Ранее Верховная рада Украины продлила действие закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. Документ будет действовать до 31 декабря 2021 года. Такое решение поддержали 304 парламентария при необходимом минимуме в 226 голосов. Помимо формальной пролонгации, каких-либо иных поправок в закон не внесено , несмотря на то что президент Украины Владимир Зеленский обещал подготовить в 2020 году новую редакцию закона.

Закон об особом статусе Донбасса украинский парламент принял в 2014 году, однако норму так и не ввели в действие. В 2018 году Верховная рада продлила его действие до конца 2019 года, а после встречи «нормандской четвёрки» в Париже в декабре 2019 года действие закона продлили до 31 декабря 2020 года.

Военный конфликт в Донбассе длится с весны 2014 года. Тогда Луганская и Донецкая области Украины провозгласили себя независимыми республиками (ЛНР и ДНР). Это произошло на фоне смены власти в стране в результате Майдана. Ни одно государство не признаёт ДНР и ЛНР. Официальный Киев с тех пор пытается, в том числе и силовыми методами, установить контроль над территориями.

Также для урегулирования ситуации в 2015 году были разработаны так называемые Минские соглашения. Среди прочего документ предусматривает прекращение огня, вывод иностранной силы, обмен пленными, восстановление полного контроля над госграницей со стороны Украины. Официальный Киев и сепаратисты постоянно обвиняют друг друга в нарушении этих пунктов.

Рабочим органом для решения оперативных вопросов, требующих взаимодействия между противоборствующими сторонами, была признана Трёхсторонняя контактная группа. В неё входят представители Украины, ОБСЕ и России, писал NEWS.ru.