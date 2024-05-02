Киев решил закрыть доступ ВС РФ к спутниковым снимкам МО Украины договаривается об ограничении съемки страны со спутников

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Киевские власти обсуждают с руководством спутниковой компании ограничения съемки территории страны, сообщило Министерство обороны Украины в своем Telegram-канале. По данным ведомства, эти данные могут быть использованы противником. При этом название компании не называется. Пост в аккаунте оборонного ведомства вскоре после публикации был удален.

Мы благодарны партнерам за готовность подписать меморандум с нами и совместно реализовать механизм по ограничению съемок нашей территории, — приводит ведомство слова заместителя министра обороны страны Екатерины Черногоренко.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев видит целью июньской конференции в Швейцарии создание коалиции стран с общими принципами и подходами. После этого, по его словам, возможны «коммуникации с Россией». В этом, по его мнению, смысл проводить конференцию без участия России.

Между тем зарубежные СМИ обсуждают возможную потерю украинскими силами контроля над Часовым Яром. Как сказал военный корреспондент из Франции Анн Нива в эфире канала LCI, если Вооруженные силы РФ возьмут город, они получат возможность обстреливать железнодорожный узел Вооруженных сил Украины в Константиновке. По словам журналистки, Константиновка расположена в 15 километрах от Часова Яра.