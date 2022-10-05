Киев разработал механизм отчуждения российских госактивов Депутат Рады Пидласа: Киев разработал несудебный механизм отчуждения российских госактивов

Фото: shutterstock.com

Украина разработала несудебный механизм отчуждения российских госактивов, завила депутат Верховной рады Роксолана Пидласа. Однако, по ее словам, которые цитирует РИА Новости, такое решение не является гарантией от судебных исков со стороны РФ. Она также отметила, что имеется решение Международного суда ООН, согласно которому ни один национальный суд не может присваивать имущество другого государства, даже если оно нарушает международное право.

В законе, процедуре, которую одобрила Верховная рада, мы утверждаем это решение СНБО и указ президента про отчуждение российских квазигосударственных активов законом Верховной рады. То есть это не судебный механизм, — сказала Пидласа.

Она пояснила, что сначала все российские активы, которые Киев будет отчуждать, перейдут в государственную собственность Украины, а потом будет приниматься решение, оставить их в собственности страны или выставить на приватизацию.

В августе президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в стране уже изъяты российские активы на сумму порядка $765 млн. По его словам, работа в этом направлении продолжается. Он отметил, что предполагается конфисковать более чем 900 объектов, принадлежащих России.