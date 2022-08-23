Киев разорвал соглашение с Москвой о работе энергосистем

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Власти Украины отказались продолжать взаимодействие с Россией в сфере обеспечения параллельной работы энергосистем, сообщил представитель украинского кабмина в Верховной раде Тарас Мельчук в своем Telegram-канале. Соответствующее соглашение между Киевом и Москвой было заключено в июле 2012 года.

Прекращено действие соглашения между кабинетом министров Украины и правительством РФ о мерах по обеспечению параллельной работы Объединенной энергетической системы Украины и Единой энергетической системы РФ, — написал Мельничук.

В феврале Украина на трое суток отключалась от энергетических систем России и Белоруссии. В Киеве это объяснили желанием протестировать работу энергосистемы страны в изолированном режиме. На текущее лето было запланировано еще одно такое тестирование, а в 2023 году, по заверению Киева, Украина присоединится к западноевропейской энергетической системе.

Данный шаг Киева положительно оценили в Госдепартаменте США. По мнению Вашингтона, это свидетельствует о намерении Украины быть связанной с ЕС.