«Киев размажут»: болгары обрекли Украину на поражение в войне за Крым

https://static.news.ru/photo/7b27f29c-96f9-11eb-a37d-96000091f725_660.jpg Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com/Global Look Press

Посетители сайта болгарского издания «Факты» раскритиковали заявление представителя Украины в Трёхсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу Алексея Арестовича, назвавшего манёвры НАТО Defender Europe 2021 отработкой войны с РФ. Политику посоветовали не надеяться на помощь Запада и не ждать европейский десант у себя на родине. Читатели газеты уверены, что Кремль не допустит боевых действий на территории РФ.

Десятилетиями натовцы пытаются захватить природные богатства России, как в своё время пытался один небезызвестный француз [Наполеон Бонапарт], а затем один небезызвестный немец (имеется в виду Адольф Гитлер. — NEWS.ru). Сейчас будет тот же результат — будут биться с Россией до последнего украинца, — считает юзер под ником ТО92.

Пользователь «Редови Гражданин» уверен, что «Киев размажут» в случае войны с РФ, однако власти Украины этого не понимают.

Ковбои (США. — NEWS.ru) хотят устроить конфронтацию с Россией, но не прямую, поэтому используют Киев, — отметил читатель.

Комментатор, подписавшийся как «Аналитик плюс», и вовсе обвинил атлантистов в стравливании народов Центральной и Восточной Европы ради войны с РФ якобы в поддержку Украины и Грузии. Накануне посетители итальянского ресурса Scenarieconomici в дискуссиях под статьёй, посвящённой эскалации конфликта на Украине, высказались о том, готовы ли они воевать с РФ в составе войск НАТО. Они отнеслись к этому без особого энтузиазма, посчитав противостояние с Россией бесперспективным. Один из юзеров поинтересовался, как США отреагируют, если Москва решит атаковать их напрямую, а не Европу.

По мнению президента Украины Владимира Зеленского, вступление в НАТО является для Киева единственным путём к прекращению войны в Донбассе. Политик обсудил проблему юго-востока страны с генсеком Альянса Йенсом Столтенбергом. По словам Зеленского, РФ продолжает стягивать войска к границам его страны и повышает их готовность к наступлению. Кроме того, Киев наблюдает «опасную тенденцию» к росту случаев нарушения режима перемирия в Донбассе со стороны ВС РФ, писал NEWS.ru.