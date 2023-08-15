Киев раскритиковал Берлин из-за ограничений по ракетам Taurus

Фото: Public domain/Wikimedia Commons

Украинский посол в Германии Алексей Макеев сравнил ограничение Германии по дальности действия ракет Taurus с запретом футболистам выходить на половину поля соперника. На своей странице в Twitter (X) он отреагировал на намерение канцлера ФРГ Олафа Шольца одобрить поставку ракет Киеву в случае ограничений, исключив их применение по российским территориям.

Ограничение дальности Taurus технически равносильно запрету футболистам сборной страны выходить на половину поля соперника или выполнять пенальти, — написал Макеев.

Ранее Politico сообщило, что вероятность того, что канцлер Германии Олаф Шольц решится на поставку ракет Taurus Украине, крайне мала. По данным издания, глава ФРГ рискует своим рейтингом, так как большинство немцев против отправки Киеву этого типа вооружений.

Депутат бундестага от Социал-демократической партии Германии Йоханнес Арльт назвал неприемлемым использование Украиной ракет Taurus для нанесения ударов по российским территориям. По словам политика, технические характеристики ракет позволяют использовать их для атаки по объектам в РФ, однако Киеву следует отказаться от такой идеи.