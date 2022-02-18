Киев призвал жителей Донбасса выезжать на территорию Украины

Выезжать на территорию Украины призвала жителей Донбасса вице-премьер Украины — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук. Она призвала граждан найти способ для пересечения контрольных пунктов въезда-выезда (КПВВ) и пообещала им создать все условия для проживания. Её слова приводит РИА Новости.

Я хочу сказать тем людям, которые сейчас решают, что им делать. Я обращаюсь к тем людям, которые сейчас на временно оккупированных территориях, которые боятся за своих детей, которые боятся за свои семьи: езжайте к нам. Найдите способ пересечь КПВВ или другим способом. Мы вас ждём. Мы создадим все возможные условия для того, чтоб у вас было где жить, что есть, для того, чтоб вы чувствовали, что вы не одни, — сказала Верещук.

Ранее руководство самопровозглашённых ЛНР и ДНР сообщило об эвакуации граждан территорий в Ростовскую область по причине угрозы вторжения вооружённых сил Украины. В первую очередь будут эвакуированы дети, женщины и пожилые люди. По данным донецкого МЧС, всего планируется вывезти порядка 700 тысяч жителей.

При этом первые автобусы с беженцами из Донбасса уже прибыли в Ростовскую область.

О готовности принять жителей Донбасса или направить им гуманитарную помощь заявили российские регионы. В частности, об этом высказались в Челябинской, Пензенской, Калужской и Владимирской областях.