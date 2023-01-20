Киев призвал Германию «не играть в игры» с поставками танков Leopard Die Welt: в Киеве недовольны постоянными отсрочками поставки танков Leopard со стороны ФРГ

Фото: Philipp Schulze/dpa/Global Look Press

Немецкий основной танк Leopard 2

Киевский режим считает себя обманутым Германией из-за новых условий поставки танков Leopard 2, сообщает газета Die Welt. По информации издания, недовольство Украины нежеланием Германии отправлять танки или давать разрешение другим странам на передачу боевых машин нарастает с каждым днем.

Авторы статьи напомнили, что изначально танки Leopard должны были быть поставлены при условии, что союзники также отправят основные боевые танки западного образца. После того, как Великобритания согласилась поставить свои основные боевые танки Challenger, стало известно, что Германия поставит танки, только если США поставят Киеву свои Abrams.

Это снова косвенное обязательство, которое мы не можем воспринимать всерьез. Даже если США поставят Abrams, [у Германии] могут появиться новые оправдания. Вы должны принимать решения, не играя в игры, — заявил источник в украинских властях.

Заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх ранее заявила, что США в настоящий момент не видят смысла передавать Украине танки Abrams из-за сложностей с их обслуживанием. Она добавила, что передача наступательной бронетехники Киеву также лишена смысла из-за высокой стоимости ее обслуживания. Великобритания в середине января заявила о скорой передаче Украине 14 танков Challenger 2.

Между тем первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев предположил, что канцлер Германии опасается обвинений в поддержке нацизма и намерен переложить ответственность за поставку тяжелого вооружения на кого-то еще.