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В Евросоюзе сообщили о намерении изменить подход к нелегальной иммиграции. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на председателя Совета ЕС, главу МВД Хорватии Давора Божиновича.

В Евросоюзе сообщили о намерении изменить подход к нелегальной иммиграции. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на председателя Совета ЕС, главу МВД Хорватии Давора Божиновича. Министр отметил, что Евросоюз не...