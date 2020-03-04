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Решение постоянных представителей 27 стран — членов Евросоюза согласовать продление индивидуальных санкций против граждан России ещё на полгода демонстрирует единство ЕС в политике непризнания действий Москвы. Об этом заявил посол Украины в Бельгии, представитель при Евросоюзе Николай Точицкий.

Дипломат выразил надежду на то, что в отношении РФ будут введены новые ограничительные меры из-за открытия железнодорожного сообщения с полуостровом Крым.

Надеемся на дальнейшие практические шаги ЕС и в ответ на открытие Россией железнодорожного сообщения с оккупированным Крымом, — написал Точицкий в посте в Facebook.

Как сообщал NEWS.ru, решение должно быть формально утверждено Советом Европейского союза. Срок действия санкций заканчивался 15 марта.

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