Решение постоянных представителей 27 стран — членов Евросоюза согласовать продление индивидуальных санкций против граждан России ещё на полгода демонстрирует единство ЕС в политике непризнания действий Москвы. Об этом заявил посол Украины в Бельгии, представитель при Евросоюзе Николай Точицкий.
Дипломат выразил надежду на то, что в отношении РФ будут введены новые ограничительные меры из-за открытия железнодорожного сообщения с полуостровом Крым.
Надеемся на дальнейшие практические шаги ЕС и в ответ на открытие Россией железнодорожного сообщения с оккупированным Крымом, — написал Точицкий в посте в Facebook.