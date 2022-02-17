Украина признала опасность промедления решения проблем с Россией

В настоящее время Украина не стермится урегулировать существующие проблемы в отношениях с Россией. Чем больше будет затягиваться даный процесс, тем более болезненныс станет в итоге решение. Об этом в эфире канала «Перший Козацький» заявил директор Агентства социальных коммуникаций Сергей Белашко.

На какое-то решение надо выходить, и чем больше Украина будет тянуть, на самом деле, тем более болезненным для Украины это решение будет, — отметил эксперт.

Он также добавил, что позиция официального Киева создаёт большое количество издержек для западных партнёров. Страдает и население Украины, которому нынешняя ситуация «влетаетв копеечку»: крупные инвесторы покидают страну, значимые проекты не реализуются и не будут реализовываться.

Ранее экс-министр экономики Украины Виктор Суслов также отметил проблемы в экономике страну. Он заявил, что нагнетание угрозы «российского вторжения» Западом в результате привело к тяжёлым экономическим последствиям и напомнил о выводе из страны $12,5 млрд в течение января. В настоящее время Украине следует заняться подсчётом убытков, считает эксперт. При этом вернуть капиталы и инвесторов в короткие сроки не получится, поскольку последние предпочтут инвестировать в другие страны, над которыми не ведут «столь жёсткие эксперименты».