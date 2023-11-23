Киев признал крупнейшего производителя стройматериалов «спонсором войны» Киев внес Knauf в список «спонсоров войны»

Фото: Jan Woitas/dpa/Global Look Press

Украинские власти внесли немецкую компанию Knauf в список «спонсоров войны», сообщили в Национальном агентстве по предотвращению коррупции (НАПК). В Киеве подсчитали, что крупнейший немецкий производитель строительных материалов уплатил в прошлом году в российский бюджет порядка $117 млн налогов.

Кроме того, по данным НАПК, компания отправляет сотрудников в зону проведения специальной военной операции. Этим, как утверждается, она «активно способствует мобилизации в России».

Украинская сторона отмечает, что Knauf владеет также производством в особой экономической зоне Татарстана «Алабуга». А там, как уверяют в НАПК, развернуто производство беспилотников.

Ранее сообщалось, что Украина внесла в список «спонсоров войны» компанию по производству продуктов питания Nestle. Причиной послужило то, что она продолжает вести бизнес в России и расширяет свою производственную базу.

За месяц до этого в тот же список попали компания PepsiCo и производитель сладостей Mars. В Киеве напомнили, что PepsiCo обещала приостановить деятельность в России, однако вместо этого продолжает вести бизнес, платить налоги и активно набирает сотрудников.

Также в списке находятся крупнейшая американская табачная компания Philip Morris International, японская табачная компания Japan Tobacco International (JTI), китайская группа компаний Alibaba Group Holding Limited (владеет платформой AliExpress), бермудская компания Bacardi Limited, британская компания Unilever и другие.