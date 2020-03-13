https://static.news.ru/photo/e8a54330-652a-11ea-9d9d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Omar Marques / Sopa Images/Global Look Press

Пассажирское ж/д сообщение между Украиной и Словакией приостановлено из-за коронавируса с 13 марта 2020 года. Республика объявила на своей территории чрезвычайное положение, после чего Киев ограничил перевозки.

Из-за объявления о чрезвычайном положении в Словацкой Республике временно приостановлено пассажирское железнодорожное сообщение с этой страной, — говорится на официальном сайте «Украинских железных дорог».

Пресс-служба предприятия добавила, что возврат денег за приобретённые билеты проводится во всех кассах. Остальные составы международного направления ходят по графику. На границе с Украиной у всех пассажиров измеряют температуру.

О вспышке COVID-19 власти Китая объявили 31 декабря 2019 года. К 13 марта заразился 131 851 человек, умерли 4948, выздоровели около 70 тысяч. За последние сутки в РФ зафиксировали шесть новых случаев заражения: четыре в Москве и по одному в Краснодарском крае и Калининграде. На данный момент есть данные о 32 заболевших COVID-19.

Ранее NEWS.ru сообщал, что губернатор Калининградской области Антон Алиханов запретил всем местным чиновникам выезжать за границу из-за риска распространения коронавирусной инфекции.