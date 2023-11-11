Киев пригрозил ударить по энергетической инфраструктуре России Глава Минэнерго Украины Галущенко пригрозил ответить на атаки по энергообъектам

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Глава Министерства энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что Киев может атаковать российскую энергетическую инфраструктуру, пишет газета Politico. По словам Галущенко, это произойдет в том случае, если Россия усилит удары по украинским электросетям зимой.

Отвечая на российские атаки, мы бы использовали тот же подход, атаковав их энергетическую инфраструктуру, — заявил Галущенко.

Российские силы ПВО и радиоэлектронной борьбы обезвредили беспилотник самолетного типа в ночь на 11 ноября. До этого стало известно, что в Коломне в результате прилета беспилотного летательного аппарата произошел взрыв. Из-за атаки БПЛА в Коломне повреждено одно здание, были выбиты стекла. Пострадавших при этом нет. Предполагалось, что сбитый над Коломной беспилотник пытался атаковать конструкторское бюро машиностроения на Окском проспекте. Минобороны подтвердило оба инцидента.

Также Минобороны России сообщило, что минувшей ночью украинские войска попытались атаковать с помощью беспилотников территории Крыма и Тульской области. Российские войска перехватили и уничтожили три дрона ВСУ.

До этого губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что украинские войска предприняли попытку атаки на Суземский район с помощью БПЛА. По его словам, силы ПВО ликвидировали беспилотник.