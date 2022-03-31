Киев пригрозил обнародовать личные данные белорусских военных
Наталья Поликарпова
Наталья Поликарпова
16:16, 31 марта 2022
Фото: vk.com/minoborony_by
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Главное управление разведки Минобороны Украины пригрозило Белоруссии опубликовать полную информацию о её военных, которых Россия «пытается втянуть» в свою спецоперацию. В ведомстве отметили, что они располагают персональными данными всех военнослужащих, а также их семей, пишет РИА Новости.
Мы располагаем полными персональными данными всех военнослужащих, а также их родственников, из состава подразделений вооружённых сил Беларуси, — говорится в сообщении управления.
Как заявили в разведуправлении, серьёзность своих заявлений они будут подтверждать публикацией соответствующей информации.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее неоднократно опровергал информацию, что вооружённые силы республики принимают участие в российской спецоперации на Украине.
В настоящее время Россия проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. О её начале 24 февраля объявил в телеобращении президент РФ Владимир Путин. Целью операции глава государства назвал «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Как пояснили в Министерстве обороны РФ, российская армия наносит высокоточные удары по объектам военной инфраструктуры Украины и её войскам.