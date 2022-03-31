Киев пригрозил обнародовать личные данные белорусских военных

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Издание The Daily Beast пишет о том, что нынешний премьер-министр Венгрии Виктор Орбан проводит крайне жёсткую линию против ЛГБТ-сообщества в стране. По мнению автора материала Надэт де Виссер, партия Орбана Fidesz имеет немалые шансы на победу на выборах 3 апреля, после чего притеснения ЛГБТ в Венгрии усилятся.

Крайне правое правительство этой страны уже длительное время систематически подрывает права ЛГБТ-сообщества, но приближающиеся выборы 3 апреля могут привести к ещё большему ухудшению его положения, — говорится в материале. Сообщается,...