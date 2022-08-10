В Киеве допустили атаку на ЛЭП при подключении Запорожской АЭС к России Глава «Энергоатома» Котин допустил, что ВСУ перебьют ЛЭП Запорожской АЭС, если ее подключат к сети РФ

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Украинские войска могут нанести удар по линии электропередачина Запорожской АЭС, если ее подключат к российской энергосистеме, заявил глава компании «Энергоатом» (оператора украинских АЭС) Петр Котин. По его словам, которые приводит РИА Новости, специалисты из РФ уже ведут подготовку к отсоединению станции от украинской сети. Он считает, что «этого сделать не удастся».

Это будет правильным решением с точки зрения Украины — перебить им линии, которые они собираются подключать. Думаю, наши вооруженные силы будут готовы это сделать, если возникнет необходимость, — сказал Котин.

Запорожскую АЭС в Энергодаре украинская сторона обстреливала не единожды. Последний раз атака случилась в ночь на 7 августа. Из-за нападок на объект Россия запросила на 11 августа заседание Совбеза ООН, предупредив о возможных глобальных последствиях таких действий.

При этом министры иностранных дел стран G7 призвали российские власти незамедлительно передать Киеву контроль над Запорожской АЭС. Сообщается, что дипломаты обеспокоены возможными угрозами на ядерных объектах Украины. С аналогичным призывом выступила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. Она отметила, что по данному вопросу США намерены работать с МАГАТЭ.