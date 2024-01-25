Киев прекратил пускать за границу волонтеров и дальнобойщиков мужского пола На Украине перестала работать система «Шлях» для пропуска мужчин за границу

Фото: dpsu.gov.ua

Информационная система «Шлях» временно не работает из-за технического сбоя, сообщили в Государственной службе Украины по безопасности на транспорте («Укртрансбезопасность»). Под ограничения попали мужчины, направлявшиеся за рубеж как волонтеры либо дальнобойщики. Когда возобновится схема пропуска, неизвестно.

Из-за технического сбоя работы дата-центра временно отсутствует доступ к системе «Шлях» и официальному сайту «Укртрансбезопасности», — заявили в ведомстве.

Система «Шлях» (в переводе с украинского означает «путь») была создана для пропуска через границу Украины волонтеров и водителей в целях устранения коррупции при выдаче разрешений на пересечение границы мужчинами призывного возраста. В нее вносятся как личные данные, так и лицензированных перевозчиков.

В середине декабря третий по счету украинский дальнобойщик умер в очереди на границе с Польшей. Возраст мужчины не указывался.

Польские фермеры выступают против ввоза сельскохозяйственных товаров с Украины и 24 января перекрыли автостраду. Из-за акции протеста аграриев движение затрудненно как минимум в 150 пунктах по всей стране. Организаторы митинга заявили, что у них есть два требования. В первую очередь это прекращение импорта украинских товаров, а также продукции других стран, которые не состоят в Евросоюзе.