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Киев предъявил ультиматум для переговоров по Донбассу

23:37, 09 июля 2021
Фото: Mykola Tys/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Киев продолжит вести переговоры по решению конфликта в Донбассе в рамках Трёхсторонней контактной группы только после того, как в них перестанет участвовать представительница самопровозглашённой Донецкой народной республики Майя Пирогова. Об этом в эфире телеканала «Наш» заявил член украинской делегации Денис Казанский.

Украинская делегация ранее покинула заседание во время отчёта политической подгруппы, поскольку на нём находилась представительница непризнанной ДНР. При этом участники Трёхсторонней контактной группы со стороны самопровозглашённых республик обвинили Киев в срыве переговоров.

По словам Казанского, это была позиция украинской делегации, которая не намерена продолжать переговоры, пока в них участвует конкретный человек — Пирогова.

Её приводят ради провокаций. Наша позиция очень проста: мы говорим, что переговоры будут продолжаться, когда перестанут её приводить, — сказал представитель Киева.

Ранее сообщалось, что Киев готов обсуждать модернизацию Минских соглашений при посредничестве США.

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