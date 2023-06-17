Киев предупредили о сокрушительном ударе России Аналитик Белл: ВКС России уничтожили бы поставленные Украине F-16 за одну ночь

Фото: Boris Roessler/dpa/Global Look Press

F-16

Воздушно-космические силы (ВКС) России уничтожили бы поставленные Украине F-16 за одну ночь, заявил Sky News военный аналитик Шон Белл. По его словам, российские силы практически молниеносно избавились бы от устаревших истребителей, лишив Киев зарождающегося военно-воздушного потенциала.

ВКС России могли бы уничтожить небольшое количество устаревших истребителей F-16, тем самым разрушив зарождающийся военно-воздушный потенциал Украины почти за одну ночь и воодушевив российских военных, — заявил Белл.

Он добавил, что для противостояния «незаметным российским истребителям» Киев нуждается в современных «стальных птицах», а не в «эскадрилье подержанных самолетов».

В начале июня глава Минобороны ФРГ Борис Писториус заявил, что Берлин может изменить позицию по поставкам Киеву истребителей F-16. Он предположил, что Германия определится с этим вопросом в течение ближайших двух недель. Писториус также отверг возможность передачи Киеву крылатых ракет Taurus в обозримой перспективе.

На пленарном заседании ПМЭФ президент РФ Владимир Путин заявил, что готовящиеся к отправке на Украину американские самолеты F-16 будут гореть так же, как немецкие танки Leopard. Глава государства отметил, что российские военные каждый день уничтожают западные боевые машины.