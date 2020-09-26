Киев предложил проводить встречи контактной группы каждую неделю

https://static.news.ru/photo/3d865114-0021-11eb-b8f9-fa163e074e61_660.jpg Андрей Ермак Фото: instagram.com/iamandreyyermak

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе следует проводить встречи каждую неделю.

Такое заявление он сделал в ходе совещания с главой государства Владимиром Зеленским в Донецкой области, говорится на сайте украинского лидера.

Я хотел бы попросить представителей Трёхсторонней контактной группы, несмотря на приближение зимы, начать работать каждую неделю. Нет смысла затягивать процесс переговоров, — подчеркнул он.

Военный конфликт в Донбассе длится с весны 2014 года. Тогда Луганская и Донецкая области Украины провозгласили себя независимыми республиками (ЛНР и ДНР). Это произошло на фоне смены власти в стране в результате Евромайдана. Ни одно государство не признаёт ДНР и ЛНР.

В 2015 году для урегулирования ситуации в Донбассе были разработаны Минские соглашения. Ряд положений второго Минского соглашения включает в себя предоставление отдельным районам Донецкой и Луганской областей Украины особого статуса и проведение на этих территориях местных выборов. Механизм реализации этих договорённостей должен проходить по так называемой формуле Штайнмайера. После того как результаты выборов будут признаны ОБСЕ, в силу вступит закон «Об особом порядке местного самоуправления».

Как писал NEWS.ru, первый президент Украины и руководитель украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук считает, что выполнить Минские соглашения невозможно.