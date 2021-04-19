Киев предложил пошаговую стратегию «сдерживания России»

https://static.news.ru/photo/12db6d3c-a107-11eb-9987-96000091f725_660.jpg Фото: Sergei Chuzavkov/Keystone Press Agency/GLOBAL LOOK PRESS

Киевские власти представили пошаговый алгоритм «сдерживания России», заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. По его словам, он обсуждал данный вопрос с главами МИД Евросоюза. Дипломат отметил, что пакет документов содержит секторальные санкции в отношении РФ.

На заседании Совета министров иностранных дел ЕС проинформировал коллег об опасном курсе РФ на обострение. Я предложил пошаговый план действий для сдерживания дальнейшей эскалации РФ. Основной элемент: подготовка нового пакета секторальных санкций. Персональных уже недостаточно, — написал Кулеба на своей официальной странице в Twitter.

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Отношения РФ и Украины ухудшились на фоне ситуации в Донбассе и вокруг Крыма. Полуостров вошёл в состав РФ после референдума в 2014-м. Официальный Киев и Запад неоднократно обвиняли Москву в якобы вмешательстве во внутреннюю политику Украины. В Кремле отвергали все подобные подозрения, заявляя, что РФ не является стороной внутриукраинского конфликта и что РФ заинтересована в преодолении Киевом кризиса. РФ часто обращала внимание на то, что руководство Украины игнорируют минские договорённости по Донбассу.

Военный конфликт в Донбассе длится с весны 2014 года. Тогда Луганская и Донецкая области Украины провозгласили себя независимыми республиками (ЛНР и ДНР). Это произошло на фоне смены власти в стране в результате Майдана. Ни одно государство не признаёт ДНР и ЛНР.

Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что в отношениях между ЕС и РФ продолжает нарастать напряжённость. Беспокойство в Европе, по его словам, вызывает ситуация с Украиной, которая остаётся опасной. Политик призвал Москву отвести войска от границы с соседней страной.