Киев потребовал от Запада «поставить Путина на место» Подоляк призвал Запад «поставить Путина на место» и дать Украине больше оружия

Фото: Ruslan Kaniuka/Keystone Press Agency/Global Look Press

Страны Запада должны вмешаться и оказать давление на президента России Владимира Путина, чтобы решить текущие проблемы, написал в своем Telegram-канале советник главы администрации президента Украины Михаил Подоляк. Он также призвал увеличить поставки вооружения для Украины.

Нельзя переписать прошлое, но можно сделать выводы сегодня. Поэтому хватит надувать пустышек, ласкать эго Путина и продлевать войну. Задир надо ставить на место. В данном случае — поставками оружия, — подчеркнул главы офиса президента Украины.

Герой России генерал-майор авиации Сергей Липовой ранее назвал способ защитить Крым от атак Вооруженных сил Украины. Он напомнил, что российская армия регулярно уничтожает выявленные в течение 24 часов военные цели украинской армии. По его мнению, так нужно реагировать на удары ВСУ всегда. Кроме того, важно продолжать анализировать каждую ситуацию, связанную с атакой украинских беспилотников на российские территории, считает он.

Как сообщалось ранее, российские системы ПВО успешно отразили атаку украинских беспилотников на аэродром Саки, расположенный в Крыму. Советник главы Крыма Олег Крючков подчеркивает, что сообщения в украинских соцсетях о поражении объекта оказались фейком «киевских школьников».