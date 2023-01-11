Киев потребовал от международных банков уйти с рынка РФ

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Нацбанк Украины (НБУ) потребовал от международных кредитных организаций покинуть российский рынок. В Telegram-канале регулятора объяснили свое требование тем, что некоторые иностранные банки осуществляют льготное кредитования для участников СВО. Помимо этого, НБУ сослался на полученные материалы зарубежных кредитных организаций, в которых ЛНР и ДНР признаются независимыми государственными субъектами.

Международные банки должны наконец-то реализовать свои заявления и выйти с российского рынка! Они остаются активными участниками банковского рынка России, конкурируя за увеличение кредитных портфелей. В своих материалах банки открыто используют названия ЛНР и ДНР как отдельных субъектов, фактически педалируя дерзкое нарушение Россией международного права, — сказано в заявлении НБУ.

Глава регулятора Андрей Пышный в свою очередь назвал «токсичной» причастность европейских банков к экономике РФ.

Война — это время выбирать между прибылью и достоинством, — заявил руководитель Нацбанка Украины.

Ранее представитель украинского кабмина в парламенте Тарас Мельничук сообщил, что Киев вышел из соглашения с Москвой о торгово-экономических представительствах при посольствах стран. Торгово-экономическая миссия Украины располагалась в посольстве страны в Леонтьевском переулке Москвы.