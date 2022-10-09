Киев попросил у Запада больше оружия после взрыва на Крымском мосту Советник главы МВД Украины Геращенко попросил у Запада больше оружия на фоне ЧП на Крымском мосту

Фото: defense.gov

Советник главы Министерства внутренних дел (МВД) Украины Антон Геращенко обратился к Западу, призвав лидеров стран ЕС и США нарастить поставки вооружения на фоне взрывов на Крымском мосту. В разговоре с изданием Newsweek он отметил, что Киев не просит сражаться западных союзников вместо украинцев.

Вероятность эскалации со стороны [президента РФ Владимира] Путина высока. Мы просим дать нам больше оружия. Мы не просим сражаться вместо нас, — отметил Геращенко.

Советник считает, что Киеву нужно в три раза больше РСЗО HIMARS, а также в пять раз больше танков, бронетехники и в десять раз больше машин.

Взрыв на Крымском мосту произошел 8 октября. Национальный антитеррористический комитет России сообщил, что на автомобильной стороне транспортного объекта взорвался грузовик, в результате чего воспламенились семь цистерн с горючим, которые вез поезд, двигавшийся по параллельной железнодорожной линии в направлении Крыма. По имеющимся данным, три человека погибли.

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк прокомментировал ЧП на Крымском мосту, назвав произошедшее «началом». В своем Twitter-аккаунте он охарактеризовал транспортный объект как «незаконный» и высказался о возврате украинской собственности.