Киев попросил ООН закрыть небо над украинскими АЭС Замглавы МИД Украины Точицкий призвал ООН ввести бесполетную зону над украинскими АЭС

Фото: РИА Новости

Охладительные бассейновые установки на Запорожской АЭС в Энергодаре

В районах украинских атомных электростанций (АЭС) необходимо ввести бесполетную зону. С таким призывом к ООН обратился замглавы МИД Украины Николай Точицкий, выступая на Обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия, сообщает РИА Новости. Он отметил, что эта мера поможет предотвратить ядерную катастрофу.

Нужны решительные совместные действия для предотвращения ядерной катастрофы на глобальном уровне. Мы просим закрыть небо над атомными электростанциями Украины, предоставить системы ПРО, — сказал Точицкий.

В конце февраля президент Украины Владимир Зеленский выступил с просьбой к НАТО о введении бесполетной зоны над всей территорией страны. Однако решительных действий Альянс не предпринял.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, в свою очередь, заявил, что Североатлантический альянс исключает возможность установления бесполетной зоны над Украиной. Он подчеркнул, что у блока нет намерений входить на украинскую территорию ни по земле, ни по воздуху.