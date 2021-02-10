Украина попросила Канаду предоставить запись со словами о крушении Boeing

https://static.news.ru/photo/65444744-6bb8-11eb-aec6-96000091f725_660.jpg Фото: Aref Fathi/dpa/Global Look Press

Украина направила запрос властям Канады о предоставлении записи со словами о крушении Boeing 8 января 2020 года, которые говорит якобы глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф.

Офис Генерального прокурора обратился к Канаде, США, Австралии и Великобритании с просьбой предоставить имеющуюся у них информацию, которая может способствовать расследованию уголовного производства по факту авиакатастрофы самолёта авиакомпании «МАУ», — сообщается на сайте генпрокурора Украины.

Ранее сообщалось, что канадское правительство совместно со службами безопасности изучают аудиозапись, на которой, как предполагается, Джавад Зариф говорит о том, что правда о причине крушения самолёта «Международных авиалиний Украины» под Тегераном в январе 2020-го не может быть раскрыта в интересах безопасности.

В настоящее время полиция, служба разведки и безопасности, а также Центр безопасности коммуникаций Канады устанавливают подлинность записи. При этом власти не намерены давать комментарии о деталях дела, так как это может поставить под угрозу жизни некоторых людей.

Речь идёт о записи беседы на фарси, произошедшей в первые месяцы после крушения лайнера. По словам источников телеканала CBC, на записи слышен, предположительно, голос Зарифа. Он якобы заявляет, что есть «тысяча возможностей», чтобы объяснить причину ЧП с Boeing, в том числе преднамеренная атака с участием одного или трёх «диверсантов». Говоривший описал этот сценарий как «сосем не маловероятный». Также человек на записи сообщает, что иранское правительство и вооружённые силы никогда не раскроют правду, писал NEWS.ru.

Выполнявший рейс Тегеран — Киев Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины» разбился 8 января 2020 года. Самолёт потерпел крушение вскоре после взлёта, погибли 176 человек. 11 января иранские военные признали, что самолёт был по ошибке сбит. Силы ПВО приняли лайнер за вражескую цель. В Тегеране отметили, что ожидали атаки со стороны США.