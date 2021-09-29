Киев пообещал создать серьёзные проблемы для Москвы

Киев готов создать «серьёзные проблемы» для Москвы. Об этом в интервью «РБК-Украина» заявил министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба.

В ходе беседы украинский дипломат обвинил Россию в «манипуляциях, лжи и цинизме», подчеркнув, что Киев не сидит, «ожидая у моря погоды». Он работает с партнёрами с целью создания условий, которые «вынудят Россию прекратить агрессию».

Другой России нет. Именно такая Россия ведёт войну и агрессию против Украины. Поэтому нужно вести переговоры во всех возможных форматах о прекращении войны. Даже если для этого нам придётся создать для нее серьезные проблемы, — заявил Кулеба.

Ранее стало известно, что украинское правительство утвердило стратегию «деоккупации Крыма», в которой детально расписаны все шаги в этом направлении. По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, Киев в этом плане работает со странами-партнёрами и международными организациями, чтобы «тема Крыма была на повестке дня». С этой целью документ будет переведён на английский язык.