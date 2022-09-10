Минобороны Украины: Киев получит помощь на $675 млн и боеприпасы к HIMARS

Фото: US Army

Киев получит от США военную помощь еще на $675 млн, сообщил в соцсетях по итогам заседания группы «Рамштайн» министр обороны Украины Алексей Резников. Он добавил, что Вашингтон в том числе отправит «важные боеприпасы» для РСЗО HIMARS.

Завершился очень насыщенный и плодотворный визит украинской делегации на пятую встречу Ukraine Defense Contact Group (известная у нас как «формат Рамштайн»)... В ходе встречи был объявлен очередной пакет на $675 млн, в котором содержатся очень важные боеприпасы для HIMARS и другие вещи, которые пригодятся во время активных действий, — написал Резников.

10 сентября замминистра обороны США Уильям Лаплант сообщил, что Пентагон приступит к реализации контрактов на поставки оружия Украине. Сумма контрактов составляет $1,2 млрд.

Согласно этим же контрактам, на Украину будут поставлены беспилотники, радары и артиллерийские снаряды калибра 155 мм.