Киев подписал с Парижем соглашение по поставкам оружия Глава Минобороны Украины Резников подписал с Францией договор по поставкам оружия

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Глава Минобороны Украины Алексей Резников сообщил о заключении соглашения с французским коллегой Себастьяном Лекорню по грантам в сфере безопасности и обороны. Этот договор, как указал украинский министр в Twitter, позволит Парижу осуществлять поставки оружия согласно инициативе президентов Франции и Украины.

С разрешения кабмина Украины подписал соглашение по грантам в сфере безопасности и обороны с Себастьяном Лекорню. Соглашение позволяет осуществлять поставки Францией вооружения Украине согласно инициативе Владимира Зеленского и президента Франции Эммануэля Макрона, — написал Резников.

Ранее глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес сообщил, что рисков истощения запасов вооружения для поддержки Киева нет. Он уточнил, что у британских властей есть возможность организовать новые цепочки поставок оружия Вооруженным силам Украины.

До этого министр обороны США Ллойд Остин заявил, что Украине требуются дополнительные поставки военной помощи. Глава Пентагона уточнил, что речь идет о средствах дальнего огневого поражения, системах ПВО и артиллерии.