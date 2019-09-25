https://static.news.ru/photo/bbc94768-df73-11e9-96e1-fa163e074e61_660.jpg Фото: www.vesselfinder.com

Прокуратура Украины заподозрила капитана судна Mriya в незаконном въезде на территорию Незалежной с целью нанести вред государству. В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 332-1 УК Украины.

Санкция подразумевает лишение свободы на срок от трёх до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определённой деятельностью на срок до трёх лет, передаёт РИА Новости со ссылкой на пресс-службу надзорного ведомства.

В августе 2019 года Херсонский апелляционный суд арестовал танкер Mriya. Предполагается, что он поставлял топливо для подразделений Черноморского флота РФ. 10 августа силовики пришли на судно с обыском. При этом в постановлении о следственных действиях указывались прежние название судна — Vilga — и владелец. По сведениям базирующейся в Киеве прокуратуры Автономной Республики Крым (АРК), в июне 2015 года это судно поставляло топливо для подразделений ЧФ РФ в Севастополь.

Ранее News.ru писал о том, что российское судно Neyma было задержано СБУ за блокировку украинских кораблей в порту Измаил. Танкер зашёл в порт под именем Nike Spirit. Украинские пограничники заметили, что его номер совпадает с номером Neyma. Российская сторона заявила о незаконности задержания судна и призвала президента Украины Владимира Зеленского прокомментировать происходящее. Моряки были отпущены СБУ из-за отсутствия оснований к задержанию.