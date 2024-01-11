Киев подготовил новую редакцию законопроекта о мобилизации

Фото: МО Украины

Министерство обороны Украины подготовило новую редакцию законопроекта о мобилизации, ранее отозванного кабмином из парламента, заявил глава ведомства Рустем Умеров. По его словам, документ отредактирован с учетом всех замечаний, сообщает украинское издание «Страна».

Наша команда уже подготовила новую редакцию законопроекта с учетом всех предложений, согласованных в рабочем порядке с депутатами на заседаниях комитета по национальной безопасности, обороне и разведке, — отметил Умеров.

Ранее Верховная рада Украины вернула правительству законопроект о мобилизации для доработки. Глава фракции президентской партии «Слуга народа» Давид Арахамия отметил, что соответствующее решение было принято по итогам закрытого совещания парламента с военным командованием. Он объяснил, что все политические силы в парламенте понимают необходимость мобилизации и готовы идти навстречу запросам командования ВСУ, однако законопроект в нынешнем виде не может получить поддержку депутатов, поскольку ряд его положений нарушает права человека.

При этом депутат Верховной рады от партии «Европейская солидарность» София Федина раскритиковала новую версию законопроекта о мобилизации, заявив, что она хуже предыдущей. По ее словам, документ подразумевает серьезные коррупционные риски. Кроме того, отметила политик, в проекте часть норм вообще не касаются темы призыва на воинскую службу, но подразумевают вмешательство в личную жизнь потенциального мобилизованного.