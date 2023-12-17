Киев пересмотрел список «спонсоров войны» после ультиматума Австрии Украина исключила австрийский Raiffeisen Bank из списка «спонсоров войны»

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Украинское Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) временно исключило австрийскую группу банков Raiffeisen Bank International (RBI) из списка «международных спонсоров войны», следует из данных на сайте ведомства. Отмечается, что статус приостановлен до консультаций с Еврокомиссией.

Статус приостановлен на период проведения двусторонних консультаций с привлечением представителей Европейской комиссии, — говорится в сообщении агентства.

Ранее Австрия заблокировала 12-й пакет антироссийских санкций Евросоюза, поставив Украине ультиматум. Взамен одобрения рестрикций Вена потребовала от Киева отменить ограничения, наложенные на Raiffeisen Bank International. Позднее стало известно, что Вена разблокировала принятие ограничений.

15 ноября Еврокомиссия одобрила предложения по 12-му пакету санкций против России. Новые рестрикции нацелены в том числе на то, чтобы урезать доходы РФ от экспорта алмазов в Европу и партнерские страны. Кроме того, поэтапно будет вводиться запрет на импорт драгоценных камней, прошедших обработку в третьих странах.

Санкции также могут коснуться поставок в Россию химикатов, литиевых батареек, термостатов и двигателей, в том числе предназначенных для производства беспилотников. Кроме того, предлагается включить требование для поставщиков нефти указывать в документах все затраты на поставки энергоносителя, чтобы не «маскировалась» реальная стоимость черного золота из России.