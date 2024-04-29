Киев пересмотрел соблюдение Европейской конвенции по правам человека Украина отозвала несколько положений из Европейской конвенции по правам человека

Фото: Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

На сайте Совета Европы опубликовано заявление Украины об отступлении от обязательств в рамках Европейской конвенции по правам человека и пакта о гражданских и политических правах на время военного положения. Некоторые статьи будут ограничены.

Речь идет, в частности, о праве на неприкосновенность жилища, частной жизни, владении, использовании и распоряжении своим имуществом, а также праве на образование. Власти оставляют за собой право вводить комендантский час, особый режим въезда и выезда, а также устанавливать военный сбор для граждан и компаний.

Впервые заявление об отступлении от конвенции по правам человека и пакта о гражданских и политических правах Украина подала после начала военных действий в феврале 2022 года. Были отозваны статьи о произвольных арестах, равенстве перед законом, правах на свободу религии и свободу мирных собраний.

Законом о мобилизации президент Украины Владимир Зеленский подписал стране приговор, заявил ранее военный эксперт Виктор Литовкин. По его словам, новый набор в ряды украинских вооруженных сил не сможет переломить ход СВО. По его мнению, эта мобилизация не внесет серьезного перелома в СВО, кроме того, что погибнет еще больше украинских солдат, а агония затянется.