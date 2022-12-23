Киев перебросил инженерные подразделения на Краснолиманское направление Марочко: Киев перебросил инженерные подразделения на Краснолиманское направление

Фото: МО Украины

Киев перебросил усиленные инженерные подразделения на Краснолиманское направление, сообщил в своем Telegram-канале офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко. По его данным, в состав усиления входят бронированные и самоходные установки разминирования, инженерные машины разграждения, а также многоцелевые легкобронированные тягачи советского и западного производства.

На Краснолиманское направление отмечена переброска инженерных подразделений ВФУ, усиленных бронетехникой, — сказал Марочко.

Ранее он сообщил, что ВСУ поменяли тактику ведения боя на Краснолиманском направлении и стали использовать легкие быстрые боевые группы на гражданских внедорожниках с установленными на них минометами и пулеметами. Они работают вдоль естественных укрытий, прикрывая пехотные подразделения ВСУ. Марочко связал это с дефицитом у ВСУ артиллерийских боеприпасов и тяжелой бронетехники.

До этого сообщалось, что бойцы воздушно-десантных войск из Пскова откинули украинскую армию более чем на два километра на Сватовском участке фронта в Донбассе. По словам военнослужащего с позывным Паркер 13, во время выхода на этот рубеж военнослужащие уничтожили до пяти единиц бронированной техники и около 50 бойцов противника, удалось также взять четыре опорных пункта.