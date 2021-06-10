Киев ответил на слова Путина о коренных народах Украины

https://static.news.ru/photo/e5189d14-c9ee-11eb-8190-96000091f725_660.jpg Фото: www.imago-images.de/Global Look Press

Заявление российского лидера Владимира Путина о законопроекте, регулирующем понятие о коренных народах Украины, является по меньшей мере странным. Так на слова политика отреагировал советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк. Его цитирует агентство УНИАН.

Ранее Путин прокомментировал законопроект украинского коллеги Владимира Зеленского, по которому русские не попали в список коренных народов страны. Он подчеркнул, что таким образом украинские власти разделяют граждан на коренных и некоренных, что похоже на идеи нацистской Германии. По его словам, законопроект не соответствует нормам международного гуманитарного права, но реакции Запада не было. Он предположил, что другие страны не будут отвечать на это.

По словам Подоляка, умозаключения Путина очень странные. Он отметил, что «коренные народы» — это распространённое понятие в современной международной повестке. В той же России в 1999 году приняли закон «О гарантиях прав коренных малочисленных народов России». Кроме того, глава офиса Зеленского рассказал, как можно объяснить слова президента РФ. По его мнению, Путин либо некорректно информирован об украинском законопроекте, либо просто «подыгрывает существующей пропагандистской повестке в РФ».

Есть массив международных документов, которые регулируют данную сферу. В частности, Декларация ООН о правах коренных народов. То есть в таком регулировании нет и не может быть ничего деструктивного. Если, например, права крымских татар, крымчаков и караимов могут быть урегулированы законом о коренных народах Украины, то права национальных меньшинств, в том числе и русских, требуют отдельного акта. Если, конечно, в этом есть хоть какие-то резоны, так как права нацменьшинств в Украине абсолютно не ущемлены, — подчеркнул Подоляк.

Как ранее сказала официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова, законопроект о коренных народах Украины, в перечень которых не вошли русские, укрепляет страну на националистических и неонацистских позициях.