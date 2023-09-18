Киев ответил на обвинения в подготовке «майдана» в Грузии МИД Украины: грузинская власть в очередной раз пытается демонизировать Киев

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Информация о подготовке Киевом «майдана» в Грузии не соответствует действительности, сообщил на своей странице в Facebook (деятельность в РФ запрещена) представитель МИД Украины Олег Николенко. По его словам, подобными заявлениями Тбилиси пытается «демонизировать» Украину для собственной выгоды.

Эта информация не соответствует действительности. Нынешняя грузинская власть в очередной раз пытается демонизировать Украину, чтобы решить свои внутриполитические вопросы. Украинское государство не вмешивалось, не вмешивается и не планирует вмешиваться во внутренние дела Грузии, — подчеркнул дипломат.

Ранее Служба безопасности Грузии предупредила о возможных массовых беспорядках в октябре — декабре текущего года с целью смены правительства насильственными средствами. По данным ведомства, одними из инициаторов являются заместитель главы военной разведки Украины Георгий Лорткипанидзе и глава действующего в боях на стороне ВСУ «Грузинского легиона» Мамука Мамулашвили. Последний уже отверг обвинения и потребовал власти предъявить доказательства.

В свою очередь грузинский политолог Васо Капанадзе заявил, что Запад выступает против сбалансированной политики Тбилиси в отношении Москвы и старается сохранить там свое влияние, поэтому и попытается организовать в стране события по аналогии с украинским Евромайданом.