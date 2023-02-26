Киев отреагировал на сообщения о поставках Китаем оружия России Минобороны Украины: у нас нет доказательств отправки КНР оружия России

Фото: Министерство обороны Украины

Вооружённые силы Украины

Киев не располагает доказательствами отправки Китаем оружия России, заявил в интервью Berliner Morgenpost заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий. Он добавил, что, по данным Киева, Москва не использует китайские боеприпасы и оружие.

По нашей информации, в настоящее время у России нет оружия и боеприпасов из Китая, — сказал он.

Скибицкий также отметил, что ВСУ ведут подготовку к весеннему наступлению на России. По его словам, украинская армия намеревается напасть на Крым, а также поразить военные объекты РФ в Белгородской области.

Ранее The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников сообщила, что власти Китая могут передать России беспилотники и артиллерийские системы. По сведениям издания, в Пекине еще не принято окончательное решение по этому вопросу.

24 февраля китайский МИД опубликовал план урегулирования конфликта на Украине. Он состоит из 12 пунктов. В документе говорится в том числе об уважении суверенитета всех стран, необходимости прекращения военных действий, возобновления мирных переговоров и снижения рисков ядерного конфликта, а также о защите гражданских лиц и военнопленных.