Киев отверг альтернативу полноценному вступлению в Евросоюз Шмыгаль: Украина не согласится на альтернативы полноценному вступлению в ЕС

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Денис Шмыгаль

Украина не будет рассматривать возможные альтернативы полноценному вступлению в Евросоюз, заявил в беседе с Politico премьер-министр страны Денис Шмыгаль. По его мнению, Украина заслужила место в союзе, поскольку страна заплатила огромную цену за эту возможность. Также он подчеркнул, что около 90% граждан поддерживают перспективы вступления в ЕС.

Мы хотим быть полноправным членом, потому что Украина сегодня является единственной страной в мире, которая заплатила такую ​​огромную цену за свое желание стать членом Европейского Союза. Ни одна другая страна-кандидат в Европейский Союз никогда не имела такой огромной поддержки населения — более 90% украинцев — желающих стать полноправными членами Европы, — сказал Шмыгаль.

Он считает, что Украина сможет стать полноправным членом Евросоюза в течение двух лет. Он отметил, что власти Украины не намерены мириться с вариантом медленного развития событий и приложат все усилия, чтобы государство оказалось в рядах ЕС как можно раньше.

Как заявила ранее зампред Европарламента Катарина Барли, Украина не сможет стать членом Евросоюза до 2029 года. По ее мнению, вступление страны в ЕС невозможно в течение следующего созыва ЕП, который будет избран в 2023 году. Зампред ЕП объяснила, что на данный момент Украина не соответствует ни одному из критериев, необходимых для вступления в ЕС. В сообществе должны произойти перемены, чтобы оно могло принять такие страны, как Украина, пояснила Барли. И хотя переговоры об этом уже ведутся, до фактического присоединения пройдет «намного больше времени», добавила она.