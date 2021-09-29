Киев отказался дезавуировать отмену запрета на ответный огонь в Донбассе

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Постоянный представитель РФ в контактной группе по Донбассу Борис Грызлов обвинил представляющего Украину вице-премьера правительства страны Алексея Резникова в том, что тот отказался дезавуировать официальное заявление главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Последний отменил запет на ответный огонь без согласования с командованием. Слова российского представителя приводит РИА Новости.

По словам Грызлова, при обсуждении вопросов безопасности представители Украины без дополнительных комментариев отказались от комментариев по конкретным проблемам, перенеся их в разряд «прочее».

Главной из этих проблем стало официальное заявление главнокомандующего ВСУ генерала Валерия Залужного, отменившего запрет командирам подразделений открывать ответный огонь без согласования с командованием, — заявил российский представитель.

Грызлов считает, что подобное заявление равносильно выходу Украины из договорённостей о мерах по усилению режима прекращения огня от 22 июля 2020 года.

Как рассказал представитель РФ, в ответ на требование представителей непризнанных ДНР и ЛНР дезавуировать заявление главнокомандующего ВСУ вице-премьер Украины Алексей Резников предложил не обращать внимания на публикации блогеров.

Тем самым Резников приравнял к блогерам представителя высшего командования ВСУ, — заявил Грызлов.

Ранее сообщалось о том, что район села Желобок, подконтрольного самопровозглашённой Луганской народной республике, становится новой горячей точкой в Донбассе.